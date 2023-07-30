Капленко — о новостях об интересе «Динамо»: «Мне это льстит, но не знаю правда ли это»
Полузащитник «Оренбурга» Кирилл Капленко прокомментировал информацию об интересе «Динамо».
«Отреагировал на эту информацию спокойно. Разговоров может быть много. Конечно, мне это льстит. Новость приятная, но пока не знаю», — приводит слова Капленко «РБ Спорт».
24-летний Капленко сыграл в сезоне-2022/23 23 матча, забил два гола и отдал одну результативную передачу.
Источник: РБ Спорт
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