Кирильчева: «В ролике с «Наташами» не было сексуального подтекста»
Бывший главный редактор клубного канала ЦСКА Катерина Кирильчева в интервью «СЭ» рассказала о том, как появилась идея с представлением полузащитника Юсуфом Языджи.
— За завтраком ко мне подошел мальчик-креативщик и говорит: «Катюха, есть такая идея, глянь — нравится, не нравится. Можно быстренько сделать». Смотрю — смешно, прикольно.
Конечно, это петросяновщина, начиная с моего детства шутят на эту тему. Заезженная шутка, стереотипная... Лучше что-то сделать, чем не сделать. Какая-то часть аудитории посмеётся. Естественно, никакого сексуального подтекста туда не закладывалось.
— А какой ещё может быть подтекст, когда вы говорите: «Приезжай, у нас много Наташ»?
— «Наташами» в Турции называют любых женщин.
— Соответственно, логика: «Приезжай, у нас много женщин»? Или что?
— Да! Много красивых женщин.
— А это не сексуальный подтекст?
— Нет. Не «много шлюх и проституток» же! То, что потом все писали. А знаешь, в чём прикол? Что только у мужчин есть такая позиция, что в Турции Наташа равно проститутка.
— Нет, у меня первая ассоциация, например, что «Наташами» на рынке называют любую девушку. У меня нет ассоциации с тем, что это проститутка. Я про то, что когда ты говоришь «приезжай, у нас много Наташ» — это звучит, как «приезжай, у нас много девушек».
— Ну да. А что в этом плохого? Они (турки) любят русских девушек. Любая русская девушка для турка — красавица. Почему нет? Мужчина в самом расцвете, горячий турок, а у нас много красивых девчонок. Приезжай!
Одобрила это, как женщина, потому что меня тоже называли в Турции Наташей. В Испании так называли на сборах, когда не могли вспомнить, как меня зовут. Потому что это стереотипное имя за границей для всех русских женщин. У меня и мысли не было, что оказывается меня всё это время называли шлюхой. Я об этом не знала и не знали об этом все мои подруги, подруги подруг и так далее. Никакого сексуального подтекста там не было.
Когда об этом в Comedy шутят, когда Таркан снимает клип с группой «Блестящие» ещё в лохматые годы «Наташа, Наташа», когда у «Руки вверх» есть песня про Наташ, когда какие-то популярные турецкие исполнители или наши обстёбывают эту тему на протяжении десятилетий — это ок. А тут все сразу моралистами стали ни с того, ни с сего. Мне это непонятно. У нас с моим креативщиком был только один вопрос: не заезженная ли это шутка, которая на поверхности. И нам будут говорить: «Что вы придумали? Это уже никому не интересно, одно и то же. Идите в «Аншлаг» пишите шутки». Но то, что вот это разразится... Для меня это совершенно непонятная история до сих пор.
— Ты считаешь, что это нормальная, допустимая история?
— Да, конечно.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|23
|14
|7
|2
|53-23
|49
|
2
|Динамо
|23
|14
|4
|5
|42-24
|46
|
3
|ЦСКА
|23
|13
|4
|6
|34-20
|43
|
4
|Сочи
|23
|12
|3
|8
|35-24
|39
|
5
|Локомотив
|22
|10
|7
|5
|32-25
|37
|
6
|Краснодар
|22
|10
|6
|6
|34-22
|36
|
7
|Ахмат
|23
|10
|2
|11
|29-30
|32
|
8
|Кр. Советов
|23
|9
|5
|9
|29-26
|32
|
9
|Н. Новгород
|23
|7
|6
|10
|22-33
|27
|
10
|Спартак
|23
|7
|6
|10
|24-32
|27
|
11
|Ростов
|23
|6
|7
|10
|35-40
|25
|
12
|Рубин
|23
|7
|4
|12
|31-42
|25
|
13
|Урал
|23
|4
|9
|10
|15-24
|21
|
14
|Химки
|23
|4
|9
|10
|22-39
|21
|
15
|Арсенал
|23
|5
|6
|12
|24-46
|21
|
16
|Уфа
|23
|4
|9
|10
|21-32
|21
|9.04
|14:00
|
Н. Новгород – Динамо
|- : -
|9.04
|14:00
|
Химки – ЦСКА
|- : -
|9.04
|16:30
|
Рубин – Краснодар
|- : -
|9.04
|19:30
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|10.04
|12:00
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|10.04
|14:00
|
Уфа – Сочи
|- : -
|10.04
|16:30
|
Спартак – Арсенал
|- : -
|10.04
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|15
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|П
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0