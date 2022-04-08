Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 12:05

Кирильчева: «В ролике с «Наташами» не было сексуального подтекста»

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший главный редактор клубного канала ЦСКА Катерина Кирильчева в интервью «СЭ» рассказала о том, как появилась идея с представлением полузащитника Юсуфом Языджи.

— За завтраком ко мне подошел мальчик-креативщик и говорит: «Катюха, есть такая идея, глянь — нравится, не нравится. Можно быстренько сделать». Смотрю — смешно, прикольно.

Конечно, это петросяновщина, начиная с моего детства шутят на эту тему. Заезженная шутка, стереотипная... Лучше что-то сделать, чем не сделать. Какая-то часть аудитории посмеётся. Естественно, никакого сексуального подтекста туда не закладывалось.

— А какой ещё может быть подтекст, когда вы говорите: «Приезжай, у нас много Наташ»?

— «Наташами» в Турции называют любых женщин.

— Соответственно, логика: «Приезжай, у нас много женщин»? Или что?

— Да! Много красивых женщин.

— А это не сексуальный подтекст?

— Нет. Не «много шлюх и проституток» же! То, что потом все писали. А знаешь, в чём прикол? Что только у мужчин есть такая позиция, что в Турции Наташа равно проститутка.

— Нет, у меня первая ассоциация, например, что «Наташами» на рынке называют любую девушку. У меня нет ассоциации с тем, что это проститутка. Я про то, что когда ты говоришь «приезжай, у нас много Наташ» — это звучит, как «приезжай, у нас много девушек».

— Ну да. А что в этом плохого? Они (турки) любят русских девушек. Любая русская девушка для турка — красавица. Почему нет? Мужчина в самом расцвете, горячий турок, а у нас много красивых девчонок. Приезжай!

Одобрила это, как женщина, потому что меня тоже называли в Турции Наташей. В Испании так называли на сборах, когда не могли вспомнить, как меня зовут. Потому что это стереотипное имя за границей для всех русских женщин. У меня и мысли не было, что оказывается меня всё это время называли шлюхой. Я об этом не знала и не знали об этом все мои подруги, подруги подруг и так далее. Никакого сексуального подтекста там не было.

Когда об этом в Comedy шутят, когда Таркан снимает клип с группой «Блестящие» ещё в лохматые годы «Наташа, Наташа», когда у «Руки вверх» есть песня про Наташ, когда какие-то популярные турецкие исполнители или наши обстёбывают эту тему на протяжении десятилетий — это ок. А тут все сразу моралистами стали ни с того, ни с сего. Мне это непонятно. У нас с моим креативщиком был только один вопрос: не заезженная ли это шутка, которая на поверхности. И нам будут говорить: «Что вы придумали? Это уже никому не интересно, одно и то же. Идите в «Аншлаг» пишите шутки». Но то, что вот это разразится... Для меня это совершенно непонятная история до сих пор.

— Ты считаешь, что это нормальная, допустимая история?

— Да, конечно.

Полностью интервью с Кирильчевой можно прочитать здесь.

ФК ЦСКА (Москва)
Юсуф Языджи
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
10 продуктов с высоким содержанием кальция
ММА, который мы заслужили. Дана Борисова победила блогершу Диденко в бою с выдранными волосами и дряблым животиком
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кирильчева рассказала об уходе из ЦСКА после скандала с Наташами

Кирильчева про харассмент: «Он схватил меня за грудь, у меня отвисла челюсть»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 7 2 53-23 49
2
 Динамо 23 14 4 5 42-24 46
3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 23 9 5 9 29-26 32
9
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
10
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
11
 Ростов 23 6 7 10 35-40 25
12
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
13
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
14
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
15
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
16
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
9.04 14:00
Н. Новгород – Динамо
 - : -
9.04 14:00
Химки – ЦСКА
 - : -
9.04 16:30
Рубин – Краснодар
 - : -
9.04 19:30
Ахмат – Зенит
 - : -
10.04 12:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
10.04 14:00
Уфа – Сочи
 - : -
10.04 16:30
Спартак – Арсенал
 - : -
10.04 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 15
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
П
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости