Кикнадзе не исключает переход Миранчуков в «Зенит»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе отметил, что 100 миллионов евро за полузащитников клуба Алексея и Антона Миранчуков не фигурировала в переговорах с кем-либо.

— Мы их гораздо дороже ценим. Они для нас бесценны, — приводит sportsdaily ответ Кикнадзе на вопрос о 100 миллионах евро за братьев Миранчуков. Что прописано в контрактах — это между ними, их представителями и нами.

Если все стороны сделки на нее настроены, она обязательно состоится. А что значит, даже с «Зенитом»? Не понимаю. Могу вам сказать, что 100 миллионов евро не фигурировали ни в каких переговорах. По крайней мере у меня.