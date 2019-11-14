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Кикнадзе не исключает переход Миранчуков в «Зенит»

20:59
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Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе отметил, что 100 миллионов евро за полузащитников клуба Алексея и Антона Миранчуков не фигурировала в переговорах с кем-либо.

— Мы их гораздо дороже ценим. Они для нас бесценны, — приводит sportsdaily ответ Кикнадзе на вопрос о 100 миллионах евро за братьев Миранчуков. Что прописано в контрактах — это между ними, их представителями и нами.

Если все стороны сделки на нее настроены, она обязательно состоится. А что значит, даже с «Зенитом»? Не понимаю. Могу вам сказать, что 100 миллионов евро не фигурировали ни в каких переговорах. По крайней мере у меня.

Дополнительная информация

https://www.sportsdaily.ru/news/vasilij-kiknadze-miranchuki-v-zenite-esli-vse-storony-sdelki-ee-xotyat-ona-obyazatelno-sostoitsya

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