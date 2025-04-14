КДК РФС рассмотрит удаление тренера «Спартака» Сакича за демонстративное несогласие с действиями судейской бригады

Глава КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о повестке дня заседания по итогам матча 24-го тура РПЛ «Спартак» — «Динамо» Махачкала (2:1).

«В матче «Спартак» — «Динамо» Махачкала зафиксированы неоднократные выходы за пределы технической зоны главного тренера хозяев Деяна Станковича, тренера Ненада Сакича и главного тренера гостей Хасанби Биджиева. И в этом матче было удаление Сакича за демонстративное несогласие с действиями судейской бригады в агрессивной манере», — сказал Григорьянц «СЭ».

Глава комитета также рассказал о повестке дня заседания по итогам других матчей 24-го тура РПЛ.

«Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов выходил за пределы техзоны в игре против «Локомотива». Перед матчем «Ахмат» — «Ростов» был сбой электроосвещения, а также остановка встречи на 70-й минуте, которая продолжалась 8 минут 42 секунды. Это нарушение технического регламента. На скамейке «Факела» во время игры против «Акрона» находился администратор Кирилл Котов, который не был внесен в протокол встречи. И болельщики «Зенита» использовали пиротехнические изделия в игре против «Краснодара», — добавил Григорьянц.

«Краснодар» лидирует в таблице РПЛ с 52 очками после 24-го тура. Далее расположились «Зенит» (50 очков), «Спартак» (47) и ЦСКА (47).