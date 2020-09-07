Казарцев возвращается к работе. Какой матч ему доверили судить?

Арбитр скандальной игры «Спартак» — «Сочи» (2:2) Василий Казарцев, ошибочно наказавший красно-белых 11-метровым ударом, получил первое назначение после вынужденного перерыва. 13 сентября он будет судить матч ФНЛ «Балтика» — «Велес».

Алексей Еськов, к которому после проверки на полиграфе возникли вопросы по игре «Ростов» — «Уфа» (1:2), пока не получает назначений ни в одном из трех дивизионов. (Александр Бобров)

9 августа Казарцев был главным арбитром встречи «Спартак» — «Сочи», а Еськов работал ВАР. В ворота красно-белых были назначены два спорных пенальти, а после игры владелец московской команды Леонид Федун заявил, что хочет снять клуб с розыгрыша чемпионата России.