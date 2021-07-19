Кашшаи объяснил, почему российские арбитры стали лучше работать

Руководитель департамента судейства РФС Виктор Кашшаи на брифинге рассказал о подготовке российских арбитров к сезону.

— Вы работаете в России уже два года. Есть ли статистика, как вы делаете российских судей лучше?

— Статистика не всегда справедливо измеряет результаты. Конечно, мы смотрим на количество ошибок, предоставляем эту статистику. Сюда я ее не привез, потому что не хотел, чтобы пресс-конференция была скучной. Мы стараемся адаптировать стандарты и требования УЕФА к российским реалиям. У нас были достигнуты хорошие результаты — Карасев работал на Евро, Пустовойтова и Курочкина будут судить на Олимпийских играх, Великанова — на чемпионате мира по футзалу в Литве. СМИ обычно смотрят только на результаты РПЛ, но за пределами матчей ведется очень активная работа, внедряются европейские стандарты. Сейчас делается большой акцент на развитие потенциала молодых арбитров.

— Какова система поощрения судей?

— Если судья работает хорошо, то он будет назначен и на следующий тур. То же самое с игроками — тренеру нет необходимости менять футболиста, если он провел матч нормально. Мы понимаем, что нелегко работать и не совершать ошибок. Поэтому у нас есть инструменты, которые мы используем для оценки работы. Если видим, что работа осуществлена не на должном уровне, то судья может отдыхать неделю, а то и месяц. Нужно найти баланс и принять те меры, которые соответствуют серьезности совершенных ошибок.