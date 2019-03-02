Каррера - о Рианчо: "Сейчас каждый может думать то, что он хочет"

Бывший тренер "Спартака" и "Ювентуса" Массимо Каррера высказался о бывшем помощнике красно-белых Рауле Рианчо. Он отметил, что после всех событий каждый может думать то, что он хочет.

Напомним, что Рианчо очень эмоционально реагировал на игровые эпизоды во время матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с ПАОК. Сам испанец рассказал, что пытался передать информацию игрокам. Также Рианчо заявил, что Каррера не позволил ему прийти на прощальный ужин.

– Вас не раздражало поведение вашего помощника в "Спартаке", Рауля Рианчо?

– Ну что же, если Рианчо реально говорил, я ничего не могу сказать, - сказал Каррера в эфире программы "Инсайдеры" на телеканале "Матч премьер". - В одно ухо влетело, а в доругое вылетело. Я взял его помощником, потому что у меня сложилось отличное мнение о нем. А сейчас каждый может думать все, что он хочет.

Массимо Каррера был уволен с поста главного тренера "Спартака" 22 октября 2018 года. Ранее он также входил в тренерский штаб "Ювентуса" и сборной Италии.

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