"Каррера говорил совсем другое". Кафельников - о заявлении Глушакова

Олимпийский чемпион-2000 по теннису, известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников отреагировал на заявление хавбека красно-белых Дениса Глушакова о его будущем в команде. В частности, полузащитник написал, что не знает, останется ли в "Спартаке".

- Верны оказались слухи последних двух недель, что Глушаков остается в "Спартаке". Дело тут в том, о чем говорил Леонид Арнольдович - "деньгами упакован он полностью", т.е. в России Денис за такие средства никому не нужен, а неустойку полную за разрыв контракта клуб ему отказывается платить, - написал Кафельников в своем Телеграме. - Что делать в таком случае, когда ты заложник ситуации? Правильно! Главное не то, что было, а как про это написать.

Захотел бы Денис внести ясность, чувствовал за собой правду, сделал бы это давно, как, например, Макс Калиниченко, увидел ложь в Твиттере, касательно Кавенаги и команды, сказал болельщикам прямо, что они "о***ли..", рассказывая зачем и почему, и к Максу ни у кого вопросов больше не было, он настоящий Спартаковец и хороший игрок.

А сейчас после поста Дениса в Инстаграме начнется опять кампания по обелению его блогерами и журналистами, двое молодых и перспективных точно этому рады – паек вернулся.

Как Денис "выкладывался полностью", мы все видели в матче с "Тосно", в любом случае, при моей личной беседе с Массимо Каррерой, я слышал совершенно другое, касательно того, что выложили в Инстаграме Дениса.

Другой вопрос, терпеть такое за свои деньги, я лично не намерен, убеждаюсь в том, что все сделал правильно и отказался продлевать свой абонемент.

Напомним, осенью прошлого года Глушаков вместе с защитником красно-белых Андреем Ещенко поставили лайки в Инстаграме под постом известного актера и болельщика "Спартака" Дмитрия Назарова, содержавшим критику экс-главного тренера красно-белых Массимо Карреры. Итальянец перевел их в дубль, а затем был отправлен в отставку.

В ноябре "Спартак" возглавил Олег Кононов, который вернул обоих игроков в основу. Глушаков неоднократно подвергался обструкции со стороны фанатов по ходу сезона.

В прошлом году Глушаков провел 29 матчей во всех турнирах, забил 4 мяча и сделал 6 результативных передач.

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