Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в интервью Илье Казакову для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24» заявил, что его команда стала играть по схеме 4-3-3 после того, как подобрался определенный набор футболистов.

— Первая мысль любого тренера — посмотреть тех футболистов, которые есть в наличии, — сказал Карпин. — У нас была мысль — поместить на поле как можно больше игроков высокого качества. У нас есть Еременко и Попов — это плеймейкеры. В 4-2-3-1 — это игроки под нападающим, они друг друга дублируют. Мы думали, как их разместить. Плюс надо подумать, что нам нужно иметь 5 российских футболистов на поле, а желательно и 6. Это набор вводных, а потом надо решать задачу. Мы собрали вводные, поняли, кто где может сыграть, а после этого решили, что можем действовать по 4-3-3 с определенными оговорками. Мы понимали что в обороне будут проблемы. Оборонительные функции — мягко говоря, не самая сильная сторона Попова и Еременко.

Команда — это как короткое одеяло. Ноги открыты, ноги закрыл, но шея открыта, и наоборот. Нужен баланс, чтобы и ноги были закрыты, и шея не мерзла.

Центральные защитники? Они восприняли идею игры в четыре защитника, а куда им деваться? Мы просим, чтобы они играли так. Сложнее играть в два центральных защитника, далеко от своих ворот. В противном случае у нас не хватало бы место тем, кого бы мы хотели видеть на поле.

— Принципы Клоппа в «Ростове»? Может быть, да. Какие-то идеи похожи. Это нормально. Например, с опорным полузащитником. Иногда нужны три футболиста, чтобы выйти из обороны против двух нападающих. Это все не просто так происходит. Хотелось бы, чтобы мои игроки понимали, когда это нужно делать, и применяли бы это.

«Ростов» занимает 2-е место в турнирной таблице, имея в активе 29 очков.

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