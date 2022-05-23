Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 21:42

Карпин назвал чемпионство «Зенита» заслугой Семака

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Валерий Карпин и Сергей Семак.
Фото ФК &quot;Ростов&quot;

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин высказался о гегемонии «Зенита» в чемпионате России.

Петербургская команда под руководством Сергея Семака стала чемпионом России четыре сезона подряд.

«Сколько в гегемонии «Зенита» заслуги Семака?» — спросили у Карпина.

«Я считаю, это полностью заслуга Семака», — ответил главный тренер сборной России Sport24.

В завершившемся сезоне-2021/22 «Зенит» выиграл чемпионат России, опередив ближайшего преследователя — «Сочи» — на 9 очков.

Петербургский клуб выиграл чемпионат России четвертый раз подряд и восьмой раз в истории. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в четвертый раз стал победителем чемпионата России в качестве тренера.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-05-23-karpin-o-gegemonii-zenita-v-rpl-eto-polnostyu-zasluga-semaka
Валерий Карпин
Сергей Семак
ФК Зенит
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Легенду советской тяжелой атлетики зарезал за деньги собственный сын
Запрещенный «флаг войны», американцы и алкоголь, женщина-тренер и сексизм. Главные скандалы на хоккейном ЧМ-2022
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Спортивный директор «Локомотива» летал в Бразилию на переговоры с потенциальным новичком
Что стоит за закрытием «Спартака-2»? Колонка Казакова
Александр Медведев назвал тройку лучших игроков РПЛ сезона-2021/22
Геннадий Орлов: «Почитатели таланта Семака, будьте спокойны! Все будет очень хорошо»
Девять клубов РПЛ отправили в РФС письма против расширения лиги
ЦСКА вернет Чалова из аренды в «Базеле»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский женился
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
23.07 20:00
Ростов – Динамо
 0 : 2
24.07 17:30
Химки – Зенит
 1 : 3
24.07 20:00
Локомотив – Арсенал
 3 : 1
24.07 20:00
Рубин – Спартак
 1 : 0
25.07 17:30
Урал – Краснодар
 0 : 3
25.07 19:00
Кр. Советов – Ахмат
 1 : 2
25.07 20:00
ЦСКА – Уфа
 1 : 0
26.07 19:00
Н. Новгород – Сочи
 1 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости