Карпин назвал чемпионство «Зенита» заслугой Семака

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин высказался о гегемонии «Зенита» в чемпионате России.

Петербургская команда под руководством Сергея Семака стала чемпионом России четыре сезона подряд.

«Сколько в гегемонии «Зенита» заслуги Семака?» — спросили у Карпина.

«Я считаю, это полностью заслуга Семака», — ответил главный тренер сборной России Sport24.

В завершившемся сезоне-2021/22 «Зенит» выиграл чемпионат России, опередив ближайшего преследователя — «Сочи» — на 9 очков.

Петербургский клуб выиграл чемпионат России четвертый раз подряд и восьмой раз в истории. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в четвертый раз стал победителем чемпионата России в качестве тренера.