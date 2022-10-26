Карасев ответил на вопрос, остался ли он доволен своей работой в матче ЦСКА — «Спартак»

Российский арбитр Сергей Карасев в интервью «СЭ» рассказал, остался ли он доволен своей работой в матче 13-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак» (2:2).

— Доволен ли я своей работой? Мне сложно говорить: доволен или недоволен, хорошо или плохо. Тут самое главное — информационная волна. Из того, что я видел, моя фамилия появлялась нечасто, и в целом [обсуждение] прошло в рабочем режиме. Хотя, повторюсь, дерби вышло одним из самых жарких за последние годы.

Новостные каналы в телеграме? Может, я старый стал, но мне неинтересно. Я вообще неактивный пользователь соцсетей. Раньше все покупали газеты и читали в метро. А теперь просто скроллят информационные порталы. Вот и я так же: газету или книжку читал, а сейчас могу пролистать новости. Мне этого достаточно. А лезть куда-то дальше, копать...

Я прекрасно знаю, как отсудил. Я же самоед: сам себе инспектор и так далее. Поэтому в состоянии себя оценить, понять, где ошибся. Мне даже не надо пересматривать игру — после финального свистка я сам понимаю, в каких моментах что-то сделал не так.

Полное интервью Карасева «СЭ» читайте здесь