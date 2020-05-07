Капитан сборной Казахстана Исламхан может перейти в «Рубин»

Полузащитник сборной Казахстана Бауыржан Исламхан может перейти в «Рубин», сообщает в своем Telegram-канале журналист Айдын Кожахмет. Хавбек выступает в ОАЭ за «Аль-Айн».

— Единственное, с чем пока нет четкой ясности, — сроки окончания его аренды, — написал Кожахмет. — Формально она заканчивается в конце июня, но чемпионат ОАЭ также был приостановлен, как и остальные. И о сроках его возобновления официально пока не сказано. Добавлю, что потенциальный переход Исламхана в «Рубин» — заслуга не его агентов из России, а комплексная работа нескольких людей из Казани и Алматы.

На счету 27-летнего полузащитника в текущем сезоне 4 результативные передачи в 12 матчах. Его контракт рассчитан до конца июня 2020 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 2,4 миллиона евро.

Ранее Исламхан проходил просмотр в «Зените».