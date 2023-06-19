Канчельскис прокомментировал приговор нидерландского суда Промеса

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал приговор нидерландского суда для нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса.

«Сейчас «Спартак» и Промес находятся под давлением, но так или иначе эта история должна завершиться. Как-то все странное выглядит. Почему Квинси не в состоянии договориться с собственным братом? Тот, возможно, шантажирует его этим уголовным делом, чтобы Промес его обеспечивал до конца жизни. Не знаю, разные варианты могут быть. Конечно, «Спартак» будет защищать Промеса, потому что он их игрок, один из лучших в современной истории клуба. А еще «Спартак» понимает, что если выгонит Промеса, то о чемпионстве и борьбе с «Зенитом» можно забыть», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

19 июня стало известно, что суд Амстердама приговорил Промеса к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата. Инцидент произошел в июле 2020 года. Футболист ударил ножом в колено своего двоюродного брата во время семейной ссоры.

Промес выступает за «Спартак» с 2021 года. В прошедшем сезоне 31-летний форвард забил 25 голов и отдал 10 результативных передач в 37 матчах за московскую команду во всех турнирах.