«Как тебе такое, Жозе?» «Спартак» троллит Моуринью

Вратарь футбольного «Спартака» Александр Максименко сделал символическое вбрасывание в матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» — «Йокерит». Twitter красно-белых выложил видео эпизода и подписал: «Как тебе такое, Жозе?».

Напомним, что известный португальский футбольный тренер Жозе Моуринью 4 февраля этого года также провел символическое вбрасываение в матче «Авангард» — СКА. Тогда он упал.