«Как тебе такое, Жозе?» «Спартак» троллит Моуринью
20:12
Вратарь футбольного «Спартака» Александр Максименко сделал символическое вбрасывание в матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» — «Йокерит». Twitter красно-белых выложил видео эпизода и подписал: «Как тебе такое, Жозе?».
Напомним, что известный португальский футбольный тренер Жозе Моуринью 4 февраля этого года также провел символическое вбрасываение в матче «Авангард» — СКА. Тогда он упал.
? Как тебе такое, Жозе? pic.twitter.com/c8SeYid7kp— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) October 29, 2019
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