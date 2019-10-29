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«Как тебе такое, Жозе?» «Спартак» троллит Моуринью

20:12

Вратарь футбольного «Спартака» Александр Максименко сделал символическое вбрасывание в матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» — «Йокерит». Twitter красно-белых выложил видео эпизода и подписал: «Как тебе такое, Жозе?».

Напомним, что известный португальский футбольный тренер Жозе Моуринью 4 февраля этого года также провел символическое вбрасываение в матче «Авангард» — СКА. Тогда он упал.

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