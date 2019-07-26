Кабелла представили в качестве игрока "Краснодара". Видео

"Краснодар" представил французского полузащитника Реми Кабелла в качестве футболиста своей команды, поделившись в своем Twitter фото и видео с презентации игрока.

Футболит успешно прошел медицинское обследование и подписал с "быками" личный контракт сроком на 3 года. Его трансфер из "Сент-Этьена" обошелся футболисту в 12 миллионов евро. В ближайшее время футболист будет включен в заявку на сезон под номером 7.

Кабелла перешел в "Сент-Этьен" из "Марселя" в 2018 году. В прошлом сезоне полузащитник принял участие в 34 матчах чемпионата Франции, в которых забил 8 мячей и сделал 4 результативные передачи.