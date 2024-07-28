Таранов: «ЦСКА не хватает классного форварда, чтобы быть конкурентом «Зенита»
Бывший игрок ЦСКА Иван Таранов поделился мнением об игре армейцев на старте сезона-2024/25.
«На сегодняшний день ЦСКА показывает хороший уровень игры в обороне: два матча на ноль и минимум моментов у своих ворот, а вот по игре в атаке пока так сказать нельзя. Забили три гола в ворота «Пари НН», но опять же не после ярких комбинационных действий. На мой взгляд, армейцам не хватает классного форварда, чтобы с уверенностью можно было сказать о том, что это основной конкурент «Зенита» в этом сезоне. В этом аспекте ЦСКА пока явно уступает», — приводит слова Таранова Metaratings.ru.
27 июля ЦСКА обыграл в гостях «Пари НН» со счетом 3:0 во 2-м туре РПЛ. В первом туре армейцы сыграли вничью с «Ростовом» (0:0).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Динамо
|2
|2
|0
|0
|6-2
|6
|
3
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-0
|4
|
4
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
5
|Локомотив
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
6
|Оренбург
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
7
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|4-6
|3
|
8
|Акрон
|2
|1
|0
|1
|4-3
|3
|
9
|Динамо Мх
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Спартак
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|1-5
|0
|
15
|Пари НН
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Кр. Советов
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|26.07
|18:00
|
Кр. Советов – Ростов
|1 : 3
|27.07
|15:00
|
Пари НН – ЦСКА
|0 : 3
|27.07
|17:30
|
Динамо – Локомотив
|3 : 1
|27.07
|17:30
|
Рубин – Зенит
|0 : 4
|27.07
|20:00
|
Факел – Акрон
|0 : 2
|28.07
|15:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|28.07
|17:30
|
Оренбург – Ахмат
|- : -
|28.07
|20:00
|
Краснодар – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Солтмурад Бакаев
Акрон
|2
|
|
Дмитрий Воробьев
Локомотив
|2
|П
|
|
Бителло
Динамо
|4
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|4
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0