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Таранов: «ЦСКА не хватает классного форварда, чтобы быть конкурентом «Зенита»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший игрок ЦСКА Иван Таранов поделился мнением об игре армейцев на старте сезона-2024/25.

«На сегодняшний день ЦСКА показывает хороший уровень игры в обороне: два матча на ноль и минимум моментов у своих ворот, а вот по игре в атаке пока так сказать нельзя. Забили три гола в ворота «Пари НН», но опять же не после ярких комбинационных действий. На мой взгляд, армейцам не хватает классного форварда, чтобы с уверенностью можно было сказать о том, что это основной конкурент «Зенита» в этом сезоне. В этом аспекте ЦСКА пока явно уступает», — приводит слова Таранова Metaratings.ru.

27 июля ЦСКА обыграл в гостях «Пари НН» со счетом 3:0 во 2-м туре РПЛ. В первом туре армейцы сыграли вничью с «Ростовом» (0:0).

Источник: Metaratings.ru
Иван Таранов
ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Динамо 2 2 0 0 6-2 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
6
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
7
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
8
 Акрон 2 1 0 1 4-3 3
9
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
10
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
11
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
12
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
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14
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 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
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Динамо – Локомотив
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