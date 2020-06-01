Иван Коновалов: «Отношение к «Спартаку» нейтральное. Соглашусь ли перейти в ЦСКА? Почему нет?»

Вратарь «Рубина» Иван Коновалов дал понять, что не видит ничего плохого в переходе из одной команды-принципиального соперника в другую. Голкипер занимался в академии «Спартака» и допускает свой переход в ЦСКА, если поступит предложение.

— У меня было много тренеров в «Спартаке» и их никого не осталось. Может быть, два осталось. Отношение к «Спартаку» у меня нейтральное. Особого настроя у меня не будет, я всегда на каждую игру настраиваюсь одинаково серьезно.

— Если позовут в ЦСКА, согласитесь?

— Почему нет? Человек меняет же работу. У болельщиков свои взгляды, у футболистов они другие. Ему надо зарабатывать деньги, содержать семью, а не переживать за мнение со стороны. Если человек не играет в этом клубе долго и переход в стан конкурентов, почему его нужно порицать? Ему в клубе не дали шанс или он не заслужил его, почему ему нужно сидеть там дальше и верить в родные цвета? Не понимаю этого.