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Сегодня, 15:22

Источник: «Зенит» готов продать Юри Алберто «Коринтиансу» за 10 миллионов евро

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Юри Алберто и Малком.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

«Зенит» готов продать нападающего Юри Алберто «Коринтиансу» за 10 миллионов евро, утверждает «Евро-Футбол.ру».

По информации источника, сине-бело-голубые получат основную сумму выплаты и 5 процентов от следующей перепродажи 21-летнего бразильского футболиста.

21-летний Алберто является игроком «Зенита». Нынешний сезон нападающий проводит в аренде в «Коринтиансе» — на его счету 29 матчей, 12 голов и два результативных паса.

Контракт форварда с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до конца июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Юри Алберто в 16 миллионов евро.

В комментарии «СЭ» гендиректор «Зенита» Александр Медведев назвал глупостями информацию о возможной продаже Юри Алберто «Коринтиансу».

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1004955059_zenit_poluchit_za_alberto_okolo_10_millionov_evro__5_ot_pereprodaji
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ФК Коринтианс
Юри Алберто
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В «Зените» назвали глупостями новость о продаже Юри Алберто «Коринтиансу»
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 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
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12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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