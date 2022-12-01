Источник: «Зенит» готов продать Юри Алберто «Коринтиансу» за 10 миллионов евро

«Зенит» готов продать нападающего Юри Алберто «Коринтиансу» за 10 миллионов евро, утверждает «Евро-Футбол.ру».

По информации источника, сине-бело-голубые получат основную сумму выплаты и 5 процентов от следующей перепродажи 21-летнего бразильского футболиста.

21-летний Алберто является игроком «Зенита». Нынешний сезон нападающий проводит в аренде в «Коринтиансе» — на его счету 29 матчей, 12 голов и два результативных паса.

Контракт форварда с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до конца июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Юри Алберто в 16 миллионов евро.

В комментарии «СЭ» гендиректор «Зенита» Александр Медведев назвал глупостями информацию о возможной продаже Юри Алберто «Коринтиансу».