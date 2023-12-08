Источник: «Зенит» готов предложить около 4 миллионов евро за Велингтона

Стало известно, сколько готов заплатить «Зенит» за защитника «Сан-Паулу» Велингтона.

Как сообщает журналист Алекс Биспо, сине-бело-голубые намерены предложить около 4 миллионов евро за 22-летнего игрока. Ожидается, что переговоры пройдут в ближайшие несколько дней.

5 декабря агент Веллингтона Робсон Феррейра заявил «СЭ», что «Зенит» не обращался к нему по поводу игрока и никаких переговоров пока нет.

Велингтон — воспитанник «Сан-Паулу». На его счету 2 гола и 10 результативных передач в 116 матчах за команду. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.