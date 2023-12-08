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Сегодня, 10:26

Источник: «Зенит» готов предложить около 4 миллионов евро за Велингтона

Ана Горшкова
Корреспондент
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Стало известно, сколько готов заплатить «Зенит» за защитника «Сан-Паулу» Велингтона.

Как сообщает журналист Алекс Биспо, сине-бело-голубые намерены предложить около 4 миллионов евро за 22-летнего игрока. Ожидается, что переговоры пройдут в ближайшие несколько дней.

5 декабря агент Веллингтона Робсон Феррейра заявил «СЭ», что «Зенит» не обращался к нему по поводу игрока и никаких переговоров пока нет.

Велингтон — воспитанник «Сан-Паулу». На его счету 2 гола и 10 результативных передач в 116 матчах за команду. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.

Источник: Алекс Биспо
ФК Зенит
ФК Сан-Паулу
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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Локомотив – Урал
 - : -
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Ахмат – Ростов
 - : -
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