Геркус: «Не понимаю, почему «Спартак» не построил стадион с крышей»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в интервью «СЭ» объяснил, почему в России только «Зенит» построил стадион с крышей.

— Комментатор Георгий Черданцев на днях сказал: ««Когда Илья Геркус был президентом «Локомотива», он мне рассказывал, что был готов проект строительства крыши на «РЖД Арене». По его словам, проект стоил гораздо дешевле, чем можно себе представить. Вполне подъемный бюджет. Не баснословные расходы. А польза что для спортсменов, что в первую очередь для зрителей бесценна. Но проект не поддержали».

— Не совсем так было. Мы проделали предварительную работу. Подготовили предпроект, несколько вариантов эскизов, предварительную смету. Речь шла не только о крыше, а в целом о реконструкции стадиона. Должны были в том числе «зашить» всю западную трибуну. То есть, такое комплексное решение.

— Так почему же проект завернули?

— Не то что бы завернули... Его просто передали следующему после меня руководству клуба. Новая администрация, как я понял, отложила решение этого вопроса. А потом уже стало неактуально, либо про проект вообще забыли. И эта тема как-то тихо умерла. Не могу сказать, что идею отвергли. Нет, в ней была определенная логика. Могли получить прирост посещаемости — где-то пять тысяч. То есть, такой бизнес-план, чтобы отбить затраты.

— Какая крыша должна была быть?

— Довольно простая, натяжная — примерно такая, как на стадионе «Айнтрахта» во Франкфурте. Еще в Варшаве есть стадион с подобной крышей. Простенькая крыша, как зонтик. То есть она бы защищала от снега, дождя и давала бы дополнительная три градуса тепла. Об отоплении трибун мы думали отдельно. Газовый обогрев, как в Питере, на «РЖД-арене» нереально провести.

— Более солидную крышу может позволить себе в России только «Зенит»?

— Нет. Кто угодно, если все это заложить в проект. Крыша на арене — это примерно 10 процентов к смете всего стадиона. То есть, в принципе, эти деньги можно было заложить в проекты стадионов в Самаре, Калининграде, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Казани. Но никто, видимо, это не предусмотрел. Об этом никто не подумал. Ни я, ни вы... Надо просто побывать зимой на «Газпром-Арене», чтобы понять, как это здорово! Это со стороны кажется — ну крыша и крыша. А когда зимой на дворе минус 15, а ты сидишь и смотришь в тепле спокойно футбол — это круто!

— То есть «Зенит» всех переиграл?

— Питерцы же повторяли характеристики стадиона «Шальке». Выдвижное поле и крыша. Это изначально было заложено в техническом задании. Не знаю, понимали ли они тогда в полной мере, какое преимущество в итоге получат. Но почему, допустим, то же самое не сделал «Спартак»? Непонятно. Зимой можно проводить и концерты, и елки, и так далее — все что угодно!