Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:30

Геркус: «Не понимаю, почему «Спартак» не построил стадион с крышей»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Стадион «Спартака».
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в интервью «СЭ» объяснил, почему в России только «Зенит» построил стадион с крышей.

— Комментатор Георгий Черданцев на днях сказал: ««Когда Илья Геркус был президентом «Локомотива», он мне рассказывал, что был готов проект строительства крыши на «РЖД Арене». По его словам, проект стоил гораздо дешевле, чем можно себе представить. Вполне подъемный бюджет. Не баснословные расходы. А польза что для спортсменов, что в первую очередь для зрителей бесценна. Но проект не поддержали».

— Не совсем так было. Мы проделали предварительную работу. Подготовили предпроект, несколько вариантов эскизов, предварительную смету. Речь шла не только о крыше, а в целом о реконструкции стадиона. Должны были в том числе «зашить» всю западную трибуну. То есть, такое комплексное решение.

— Так почему же проект завернули?

— Не то что бы завернули... Его просто передали следующему после меня руководству клуба. Новая администрация, как я понял, отложила решение этого вопроса. А потом уже стало неактуально, либо про проект вообще забыли. И эта тема как-то тихо умерла. Не могу сказать, что идею отвергли. Нет, в ней была определенная логика. Могли получить прирост посещаемости — где-то пять тысяч. То есть, такой бизнес-план, чтобы отбить затраты.

— Какая крыша должна была быть?

— Довольно простая, натяжная — примерно такая, как на стадионе «Айнтрахта» во Франкфурте. Еще в Варшаве есть стадион с подобной крышей. Простенькая крыша, как зонтик. То есть она бы защищала от снега, дождя и давала бы дополнительная три градуса тепла. Об отоплении трибун мы думали отдельно. Газовый обогрев, как в Питере, на «РЖД-арене» нереально провести.

— Более солидную крышу может позволить себе в России только «Зенит»?

— Нет. Кто угодно, если все это заложить в проект. Крыша на арене — это примерно 10 процентов к смете всего стадиона. То есть, в принципе, эти деньги можно было заложить в проекты стадионов в Самаре, Калининграде, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Казани. Но никто, видимо, это не предусмотрел. Об этом никто не подумал. Ни я, ни вы... Надо просто побывать зимой на «Газпром-Арене», чтобы понять, как это здорово! Это со стороны кажется — ну крыша и крыша. А когда зимой на дворе минус 15, а ты сидишь и смотришь в тепле спокойно футбол — это круто!

— То есть «Зенит» всех переиграл?

— Питерцы же повторяли характеристики стадиона «Шальке». Выдвижное поле и крыша. Это изначально было заложено в техническом задании. Не знаю, понимали ли они тогда в полной мере, какое преимущество в итоге получат. Но почему, допустим, то же самое не сделал «Спартак»? Непонятно. Зимой можно проводить и концерты, и елки, и так далее — все что угодно!

ЦСКА и &laquo;Ростов&raquo; провели матч 17-го тура РПЛ в&nbsp;снегопад. «Когда строили арены к ЧМ-2018, почему никто не подумал о стадионах с крышами?» Геркус о матчах РПЛ в декабре и системе «осень-весна»

Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Илья Геркус
1
8
Читайте также
«Пытаюсь быть Ови». Кучеров установил клубный рекорд и принес «Тампе» еще одну победу!
Загитова заявила, что будет работать тренером в своей школе фигурного катания
Бойцы ВС РФ успешно отразили две атаки ВСУ в районе Клещеевки
Овечкин стал первым в истории российским игроком с 1500 очками в НХЛ
СК назвал причину экстренной посадки самолета в Новосибирске
УФСБ России по ДНР задержало гендиректора концерна «Железные дороги Донбасса»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Источник: «Зенит» готов предложить около 4 миллионов евро за Велингтона

Азаров заявил, что за «Крылья Советов» интересно болеть
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
8.12 19:00
Локомотив – Урал
 - : -
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 - : -
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 13
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 14 1 3
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 14 1 4
Вся статистика

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости