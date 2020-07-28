Источник: В контракте Гайча с ЦСКА будет сумма отступных в 30 миллионов евро

TyC Sports сообщил некоторые детали будущего перехода форварда «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайча в ЦСКА.

По данным источника, сумма трансфера составит 8,5 млн евро. Если армейцы потом продадут игрока за сумму, превышающую эту, то аргентинский клуб получит 20 процентов от последующей продажи игрока. Соглашение будет рассчитано на пять лет.

Также указано, что в контракт с российским клубом будет прописана сумма отступных в 30 миллионов евро. Аргентинец получил разрешение прибыть в Россию. Игрок 29 июня должен пройти тест на коронавирус. Если он будет отрицательным, то футболист сможет отправиться в РФ и подписать контракт со столичным клубом.

В текущем сезоне на счету 21-летнего Гайча 5 мячей и 1 результативная передача в 13 матчах за «Сан-Лоренсо» во всех турнирах