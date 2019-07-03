21:50 | Футбол — РПЛ

Источник: Сантос попрощался с партнерами по "Гамбургу" перед переходом в "Зенит"

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Защитник "Гамбурга" Дуглас Сантос попрощался с партнерами по команде и тренерским штабом, утверждает Mopo.de. 25-летний бразилец в ближайшее время перейдет в "Зенит".

- Не позднее четверга я прилечу, - приводит издание слова Сантоса

Контракт Сантоса с "Зенитом" будет рассчитан на 4 года. Его зарплата составит 3 миллиона евро за сезон. "Зенит" заплатит "Гамбургу" 12 миллионов евро за игрока. Впоследствии эта сумма может увеличиться еще на три миллиона евро за счет бонусных выплат. 

Сантос выступает за "Гамбург" с 2016 года. В минувшем сезоне он провел 28 игр в составе немецкого клуба, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. 

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