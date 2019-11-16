Источник: Ломбертс может стать скаутом «Зенита»
18:45
Бывший защитник «Зенита» Николас Ломбертс может получить работу в клубе из Санкт-Петербурга. Он может занять должность скаута по Восточной Европе, утверждает Het Nieuwsblad.
34-летний футболист прилетел в Санкт-Петербурга в составе делегации сборной Бельгии, которой предстоит провести отборочный матч Евро-2020 против России. Ломбертс должен встретиться с представителями «Зенита» и обсудить возможное трудоустройство.
Защитник выступал за «Зенит» с 2007 по 2017 год. В текущем сезоне он не сыграл ни одного матча за «Остенде». Его контракт с бельгийским клубом рассчитан до лета следующего года.
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