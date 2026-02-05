Эракович поблагодарил болельщиков «Зенита» после ухода в «Црвену Звезду»

Сербский защитник Страхиня Эракович выступил с обращением к фанатам «Зенита» после перехода в «Црвену Звезду».

Трансфер футболиста был оформлен в среду, 4 февраля. Эракович продолжит карьеру в сербском клубе на правах аренды, которая рассчитана до завершения текущего сезона.

«Спасибо за все. «Зенит» — чемпион!» — написал защитник на своей странице в социальной сети.

В текущем сезоне сербский игрок принял участие в 19 матчах, отметившись 1 результативной передачей. Его контракт с «Зенитом» рассчитан до лета 2027 года, а возможную сумму трансфера оценивают в 7,5 миллиона евро.