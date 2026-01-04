Главный тренер «Ростова-2» Аброскин войдет в штаб Тедеева в «Акроне»

Главный тренер «Ростова-2» Александр Аброскин войдет в штаб наставника «Акрона» Заура Тедеева, утверждает «РБ Спорт».

38-летний россиянин работал вместе с Тедеевым в системе академии ростовчан.

«Ростов-2» под руководством Аброскина занял шестое место в сезоне-2025 Второй лиги «Б».

«Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ-2025/26, команда набрала 21 очко в 18 матчах.