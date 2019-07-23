Источник: "Краснодар" интересуется полузащитником "Сент-Этьена"

"Краснодар" заинтересован в приобретении полузащитника "Сент-Этьена"​ Реми Кабеллы. Российский клуб готов предложить за 29-летнего игрока 10 миллионов евро, информирует But Football Club.

"Краснодар" хочет заключить с Кабелла контракт на три года. В этом случае его годовой оклад может вырасти до одного миллиона евро. Сам игрок заинтересован в этом предложении и уже попросил "Сент-Этьен" одобрить трансфер.

Кабелла перешел в "Сент-Этьен" из "Марселя" в 2018 году. Сумма трансфера составила 5 миллионов евро. В прошедшем сезоне полузащитник принял участие в 34 матчах чемпионата Франции, в которых забил 8 мячей и сделал 4 результативные передачи.