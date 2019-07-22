Источник: Ханни прибыл в Катар для медобследования в "Аль-Гарафе"

Полузащитник "Спартака" Софьян Ханни в ближайшее время перейдет в катарский клуб "Аль-Гарафа". По информации sportsnewsdz.com, игрок прибыл для прохождения медобследования в медицинском центре "Аспетар", после чего подпишет контракт с "Аль-Гарафой".

Стоимость трансфера Ханни оценивается приблизительно в 7-8 миллионов евро.

Ханни присоединился к "Спартаку" в начале прошлого года, перейдя из "Андерлехта". На его счету 38 матчей за красно-белых, в которых он забил 6 голов и сделал 8 передач.