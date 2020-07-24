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Источник: Гайч должен прилететь в Россию на следующей неделе

20:10
Адольфо Гайч. Фото Reuters
Адольфо Гайч. Фото Reuters
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Нападающий «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайч должен прилететь в Россию на следующей неделе. Тогда будут улажены последние детали перехода игрока в ЦСКА, сообщает TyC Sports.

Красно-синие заплатят за 21-летнего аргентинца 8,5 миллиона евро. Сообщается, что в сделку включен пункт, по которому «Сан-Лоренсо» получит 20 процентов от последующей продажи форварда. ЦСКА согласовал условия контракта с Гайчем, соглашение рассчитано на 5 лет.

В текущем сезоне на счету Гайча 5 мячей и 1 результативная передача в 13 матчах за «Сан-Лоренсо» во всех турнирах.

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