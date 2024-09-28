Источник: экс-тренер «Спартака» Слишкович может возглавить «Пари НН»

Бывший тренер «Спартака» Владимир Слишкович может возглавить нижегородский «Пари НН», утверждает Legalbet.

По данным источника, неделю назад боснийский специалист встретился со спортивным директором «Пари НН» Александром Удальцовым, обсудив условия возможного контракта.

После десяти матчей нынешнего сезона РПЛ «Пари НН» идет на 12-м месте в таблице, набрав десять очков.

Слишкович был исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» с апреля по май нынешнего года.