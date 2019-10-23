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Источник: два полузащитника «Шахтера» из Солигорска близки к переходу в тульский «Арсенал»

10:55
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Полузащитники солигорского «Шахтера» Юрий Ковалев и Валерий Громыко близки к переходу в тульский «Арсенал», сообщает «Прессбол».

22-летний Громыко уже подписал контракт с российским клубом, о чем вскоре будет объявлено официально. 26-летний Ковалев мог покинуть «Шахтер» еще летом, тогда в числе возможных направлений назывались все тот же «Арсенал», а также «Оренбург» и «Тамбов».

Громыко в нынешнем сезоне забил 4 гола и сделал 2 голевые передачи в 10 матчах чемпионата Белоруссии. Ковалев в 24 матчах в высшей лиге забил 6 голов и сделал 4 передачи.

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Дополнительная информация

https://www.pressball.by/pbonline/football/86895

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