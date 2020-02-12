Источник: Чалов может перейти в «Тоттенхэм» летом

Нападающий ЦСКА Федор Чалов может продолжить карьеру в чемпионате Англии, сообщает 90min.com. По информации источника, «Тоттенхэм» находится в поисках нападающего, но не готовы тратить крупную по европейским меркам сумму на игрока из топ-чемпионата.

Издание сообщает, что 21-летний Чалов попал в сферу интересов лондонского клуба и является одним из возможных вариантов усиления команды Жозе Моуринью на летнем трансферном рынке.

Чалов — лучший бомбардир чемпионата России-2018/19, в сезоне-2019/20 он провел за ЦСКА 27 матчей во всех турнирах, забил 6 мячей и отдал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда красно-синих в 16 миллионов евро.

Ранее в СМИ появлялась информация об интересе «Тоттенхэма» к другому российскому нападающему, 31-летнему Артему Дзюбе из «Зенита». Сам форвард потвердил эти сообщения.