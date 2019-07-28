Ильзат Ахметов: "Пенальти был. Судья принял правильное решение"

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов в перерыве матча 3-го тура чемпионата России против "Локомотива" отметил полезность системы ВАР. Главный арбитр встречи Владислав Безбородов назначил пенальти в ворота "Локомотива" после просмотра видеоповтора.

"Не все получается, но нужно продолжать. Нужно больше давить и избегать своих ошибок, – рассказал Ахметов в эфире "Матч Премьер".

Повтор видели. Удалось подсмотреть. Увидели, что был пенальти. Судья принял правильное решение. ВАР – полезное нововведение".