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Игроки «Уфы» попали под град. Все вышло не так жутко, как у велосипедистов

12:44
Град, под который попали игроки «Уфы». Фото Instagram
Град, под который попали игроки «Уфы». Фото Instagram
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Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал, что вчерашней тренировке команды помешали дождь и град. По его словам, команда не пострадала, в отличие от участников велогонки «Критериум Дофине».

Спины велогонщиков после соревнований.Гонщики попали под град. На их спины больно смотреть

13 августа велогонщики участвовали в заезде под сильным градом. В сети появились фотографии их спин с многочисленными ушибами от градин.

«На днях все удивлялись спинам велосипедистов, попавшим под сильный град, — написал Евсеев в Instagram. — Вчера могли повторить их судьбу. Во время тренировки пошел сильный дождь, а затем и град. Уцелели. И настроения добавило».

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