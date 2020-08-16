Игроки «Уфы» попали под град. Все вышло не так жутко, как у велосипедистов

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал, что вчерашней тренировке команды помешали дождь и град. По его словам, команда не пострадала, в отличие от участников велогонки «Критериум Дофине».

13 августа велогонщики участвовали в заезде под сильным градом. В сети появились фотографии их спин с многочисленными ушибами от градин.

«На днях все удивлялись спинам велосипедистов, попавшим под сильный град, — написал Евсеев в Instagram. — Вчера могли повторить их судьбу. Во время тренировки пошел сильный дождь, а затем и град. Уцелели. И настроения добавило».