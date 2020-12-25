Игроки «Рубина» выиграли больше всех единоборств в РПЛ
Пресс-служба Тинькофф РПЛ опубликовала статистику по выигранным единоборствам в первой части чемпионата.
На первом месте идет «Рубин», игроки которого выиграли 53% единоборств.
На зимнюю паузу казанский клуб ушел на девятом месте с 28 очками.
? В первой части сезона футболисты «Рубина» выиграли 53% единоборств— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) December 25, 2020
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? Лучший показатель в #ТинькоффРПЛ
?#Рубин pic.twitter.com/wLj9L86B3R
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