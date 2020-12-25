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Игроки «Рубина» выиграли больше всех единоборств в РПЛ

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Пресс-служба Тинькофф РПЛ опубликовала статистику по выигранным единоборствам в первой части чемпионата.

На первом месте идет «Рубин», игроки которого выиграли 53% единоборств.

На зимнюю паузу казанский клуб ушел на девятом месте с 28 очками.

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