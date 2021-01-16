Игроки «Локомотива» спародировали обложку альбома The Beatles
22:18
Футболисты «Локомотива» сделали снимок, посвященный всемирному дню The Beatles. Футболисты, находящиеся на сборах, спародировали культовую обложку альбома The Beatles «Abbey Road».
16 января — Всемирный день «The Beatles» ?— «Локомотив» (@fclokomotiv) January 16, 2021
Наша версия их легендарной обложки пластинки «Abbey Road» ?#WorldBeatlesDay pic.twitter.com/9yaIwdl7en
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