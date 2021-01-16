РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Игроки «Локомотива» спародировали обложку альбома The Beatles

22:18
Теги:

Футболисты «Локомотива» сделали снимок, посвященный всемирному дню The Beatles. Футболисты, находящиеся на сборах, спародировали культовую обложку альбома The Beatles «Abbey Road».

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир