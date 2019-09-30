Игорь Шалимов — о назначении в «Ахмат»
Российский тренер Игорь Шалимов прокомментировал назначение в грозненский «Ахмат». Напомним, что после матча 11-го тура РПЛ с «Сочи» (0:2) пост главного тренера покинул Рашид Рахимов.
Рахимов уволен, Шалимов завтра возглавит «Ахмат»
— Когда стало известно об уходе прежнего штаба, позвонило руководство «Ахмата», — говорит Шалимов. — Завтра с тренерским штабом вылетаю в расположение команды.
— Задачи?
— Ситуация, глядя в таблицу, непростая. Задача — выправить эту ситуация.
— В чем для вас вызов?
— Возможность работы в премьер-лиге. «Ахмат» солидный клуб, с традициями, имеет прекрасный стадион и условия для подготовки. Задачи, помимо турнирных, — вернуть болельщиков на стадион. Для этого нужен результат. (Сергей Егоров)