Игорь Лебедев - об инциденте с фанатами "Спартака": "Сначала некачественный досмотр, а потом дубинками лежачих?"

Депутат Госдумы РФ, член исполкома РФС Игорь Лебедев прокомментировал заявление РПЛ по поводу инцидента с болельщиками "Спартака" после матча 2-го тура чемпионата России с "Ростовом" (2:2). В подтрибунных помещениях ростовского стадиона произошло столкновение фанатов "Спартака" с ОМОНом, сотрудники которого били болельщиков. В РПЛ подчеркнули, что эти болельщики пытались освободить задержанных нарушителей, использовавших пиротехнику на стадионе.

– Ответьте лучше на вопрос, каким образом эта пиротехника попала на стадион?! – написал в своем Twitter Лебедев. – Значит, сначала некачественный досмотр при входе на трибуны, а потом дубинками лежачих?!