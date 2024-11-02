Корнеев о Пьяниче: «Против «Спартака» выйдет с первых минут»

Бывший полузащитник ЦСКА Игорь Корнеев в интервью «СЭ» оценил игру звездного новичка команды Миралема Пьянича.

— Можно ли уже сейчас сделать первые выводы по игре Пьянича? Как он вам по этим турам?

— Пьянич пока не в состоянии проводить полный матч. Как только наберет игровой тонус, его КПД повысится. Конечно, Миралем — мастер, но ему нужна игровая практика, чтобы показывать свой реальный уровень.

— Ждать ли звездного боснийца в старте на дерби или его выпустят во втором тайме, когда нужно будет дожимать?

— Думаю, что он начнет встречу с красно-белыми с первых минут.

— На длинной дистанции Пьянич выиграет конкуренцию у молодого Кисляка?

— Они могут и вместе играть. По позиции Пьянич и Кисляк не конкуренты.

ЦСКА в 13-м туре РПЛ на своем поле примет «Спартак» в субботу, 2 ноября. Начало — в 20.45 по московскому времени.

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