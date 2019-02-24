Игорь Дивеев: "ЦСКА – великий клуб"

Защитник "Уфы" Игорь Дивеев, который на правах аренды будет выступать за ЦСКА до конца текущего сезона и может быть выкуплен армейцами по завершении соглашения, дал интервью клубной пресс-службе московской команды, сообщает официальный сайт красно-синих.

– Кого знаешь из нашей команды?

– Со многими играл в молодежном первенстве – с Федей Чаловым, например. С Ваней Обляковым были в "Уфе", с Наиром Тикнизяном в сборной. В целом со многими из тех, кто прошел через молодежку, я знаком, – цитирует Дивеева пресс-служба ЦСКА.



– Что знаешь о нашем клубе?

– Конечно, это великий клуб. Недавно обыграли "Реал" и в Москве, и в Мадриде. Болельщики очень преданные. Как только подписал контракт, сразу стали желать удачи в социальных сетях.



– Как оценишь свои действия на поле в игре с "Уфой"?

– Оценивать должен не я, а тренер. Думаю, мог и лучше сыграть.



– Ты ни одну тренировку не провел с командой, и сразу еж вышел играть. Насколько это сложно?

– Непривычно, конечно. Но с каждой минутой понимал, кто как играет. Со временем привыкну.



– Было ли много подсказа от твоего тезки Игоря?

– Да. Он подсказывает, где игрок, какая у него рабочая нога, куда лучше отдать мяч и так далее.



– Как в целом тебя парни приняли?

– Очень хорошо! Честно говоря, не ожидал. Думал, по-другому будет, но все отлично!

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