Игорь Черевченко: «У Могилевца давно не было игровой практики, Глушаков неплохо провел матчи»

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко перед игрой 12-го тура Тинькофф-РПЛ против «Ростова» поделился впечатлениями от новичков команды в нынешнем сезоне — Павла Могилевца и Дениса Глушакова.

— Пока не могу сказать, удачно или неудачно вписываются новички. У Паши Могилевца не было игровой практики долго, набирает форму. Глушаков неплохо провел предыдущие матчи.

Сейчас много команд играет в такой футбол, как «Ростов». Удивляться тут нечему, игра покажет.