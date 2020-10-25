РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Игорь Черевченко: «У Могилевца давно не было игровой практики, Глушаков неплохо провел матчи»

16:25

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко перед игрой 12-го тура Тинькофф-РПЛ против «Ростова» поделился впечатлениями от новичков команды в нынешнем сезоне — Павла Могилевца и Дениса Глушакова.

— Пока не могу сказать, удачно или неудачно вписываются новички. У Паши Могилевца не было игровой практики долго, набирает форму. Глушаков неплохо провел предыдущие матчи.

Сейчас много команд играет в такой футбол, как «Ростов». Удивляться тут нечему, игра покажет.

Ростов — Химки

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир