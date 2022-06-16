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Гаджиев назвал причины ухода Кержакова из «Нижнего Новгорода»

Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Российский тренер Гаджи Гаджиев в разговоре с «СЭ» отреагировал на уход Александра Кержакова с поста главного тренера «Нижнего Новгорода».

«Результат для «Нижнего Новгорода» хороший в этом сезоне при Кержакове. Думаю, что причина увольнения заключается во внутренних разногласиях, которые не связаны с результатом. В таких случаях лучше находить компромисс. К сожалению, слишком часто руководители не могут найти, как решить вопрос. Мы не знаем, что лежало в основе разногласия. Мне кажется, что контакт найти можно было», — сказал Гаджиев «СЭ».

Кержаков возглавлял «Нижний Новгород» с июня 2021 года. Вместе с командой он занял 11-е место в Тинькофф РПЛ-2021/22 с 33 очками в 30 матчах.

Александр Кержаков
РПЛ
ФК Нижний Новгород
Гаджи Гаджиев
0
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2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

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Дмитрий Полоз

Ростов

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П
Антон Зиньковский

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Далер Кузяев

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Зенит

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Реми Кабелла

Краснодар

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