Гаджиев назвал причины ухода Кержакова из «Нижнего Новгорода»

Российский тренер Гаджи Гаджиев в разговоре с «СЭ» отреагировал на уход Александра Кержакова с поста главного тренера «Нижнего Новгорода».

«Результат для «Нижнего Новгорода» хороший в этом сезоне при Кержакове. Думаю, что причина увольнения заключается во внутренних разногласиях, которые не связаны с результатом. В таких случаях лучше находить компромисс. К сожалению, слишком часто руководители не могут найти, как решить вопрос. Мы не знаем, что лежало в основе разногласия. Мне кажется, что контакт найти можно было», — сказал Гаджиев «СЭ».

Кержаков возглавлял «Нижний Новгород» с июня 2021 года. Вместе с командой он занял 11-е место в Тинькофф РПЛ-2021/22 с 33 очками в 30 матчах.