Игорь Акинфеев: «При Артуре Жорже Березуцкие научились играть в футбол»

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, какую пользу принес Артур Жорже в армейском клубе. Португальский специалист возглавлял ЦСКА в первой половине сезона-2004. После 16 туров он был отправлен в отставку (команда шла на пятом месте), на должность вернулся Валерий Газзаев и за 14 туров поднял ЦСКА на второе место.

— При Жорже, как мы смеялись с Березуцкими, братья научились в футбол играть, — сказал Акинфеев в эфире «Сычев подкаст» на YouTube. — Это больше шутка, но все равно. Он увез нас в Португалию на сборы. Тренировки были по два раза в день, каждая два с половиной часа. Мы прибавили, начали держать мяч. У него был бзик — не терять мяч, в одно-два касания играть.

Мы начали играть по-другому, но был какой-то нефарт. Мы в первом круге сыграли 10-11 ничьих. Нет, не 10, восемь. (на самом деле 7. — Прим. «СЭ»). Мы не проигрывали, но и не выигрывали! Помню, Леннорыч в раздевалку заходил, общался с Жорже, спросил, почему так. Человек не дал ответ. На второй круг назначили Георгича, там 1:0, 1:0, тихой сапой как обычно.

— Почему у иностранцев не получалось в ЦСКА?

— Думаю, что менталитет... Мне было комфортно работать с Жорже, он топовый тренер. Понятно, что возраст был уже, но он всегда был профессионалом, уважительно относился к ребятам.

Первый ознакомительный сбор в Турции. Это была ошибка Жорже, что решил познакомиться перед Новым годом. Поехали на 2 недели. Одна утренняя тренировка. Но мы каждый день играли в футбол, ни бега, ни железо тягали. И на первый день собрания он говорит: «Ребята, надо познакомиться, мне уже состав дали, я изучил. У нас план такой: мы полторы недели здесь, потом едем домой, а после Нового года решим, кто едет на сбор в Голландию. Он уже понимал, кого уберет, 3-4 человека. И, говорит, по одной утренней тренировке будет. Потом свободное время. Я после занятия иду в сторону бара. Я молодой, а там уже матерые сидят с пивасом, говорят: «Вот это тренер, нормально просто! Давайте еще по кружечке!»

Жорже было плевать на это, он давал тренировку, а потом — свободное время, он и над пивом этим смеялся.