Игорь Акинфеев: «Говорили Слуцкому: «Викторович, или мы вместе что-то обсуждаем, или творите не в этой команде»

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев высоко отозвался о бывшем тренере клуба и сборной России Леониде Слуцком.

— Слуцкий — вообще топчик. Он поначалу пытался приструнить меня и моих опытных коллег, — сказал Акинфеев в эфире «Сычев подкаст» на YouTube. — Доходило, что и Серега, и Вася (Игнашевич и Березуцкий), и я говорили: «Викторович, мы или вместе обсуждаем какие-то вещи, или творите, только не в этой команде и всё!». Я, конечно, утрирую.

Раскачивание Слуцкого? Нет, мы, конечно, мимо этого прошли. Субординация «тренер — футболист» все же должна быть. Приколы были, но его не переюморишь.