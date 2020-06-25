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Игорь Акинфеев: «Говорили Слуцкому: «Викторович, или мы вместе что-то обсуждаем, или творите не в этой команде»

25 июня 2020, 21:03
Игорь Акинфеев и Леонид Слуцкий. Фото Алексей Иванов, "СЭ"
Игорь Акинфеев и Леонид Слуцкий. Фото Алексей Иванов, "СЭ"
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Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев высоко отозвался о бывшем тренере клуба и сборной России Леониде Слуцком.

— Слуцкий — вообще топчик. Он поначалу пытался приструнить меня и моих опытных коллег, — сказал Акинфеев в эфире «Сычев подкаст» на YouTube. — Доходило, что и Серега, и Вася (Игнашевич и Березуцкий), и я говорили: «Викторович, мы или вместе обсуждаем какие-то вещи, или творите, только не в этой команде и всё!». Я, конечно, утрирую.

Раскачивание Слуцкого? Нет, мы, конечно, мимо этого прошли. Субординация «тренер — футболист» все же должна быть. Приколы были, но его не переюморишь.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=dlHypFPxHDo

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