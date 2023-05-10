Игнатьев заявил, что мечтает воссоединиться с Сулеймановым

Форвард «Локомотива» Иван Игнатьев рассказал, что хотел бы воссоединиться с бывшим партнером по «Краснодару» Магомедом-Шапи Сулеймановым.

«Хотел ли бы я воссоединиться с Шапи? Вообще, мечтаю, если честно. Мы с ним лучшие друзья и всегда хотели играть вместе. Конечно, я поддерживаю связь с Шапи, мы постоянно общаемся», — приводит «РБ Спорт» слова Игнатьева.

С 2022 года Сулейманов выступает на правах аренды за «Хапоэль». Ранее СМИ сообщали об интересе израильского клуба к Игнатьеву.

Игнатьев перешел в «Локомотив» в июле 2022 года в качестве свободного агента. За 22 матча в составе московского клуба нападающий забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.