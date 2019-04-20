19:37 | Футбол — РПЛ

Игнатьев и Уткин выйдут в старте "Краснодара" на матч с "Зенитом"

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"Краснодар" объявил стартовый состав на матч 24-го тура чемпионата России против "Зенита", информирует официальный сайт РПЛ.

Стартовый состав "Краснодара": Сафонов – Петров, Мартынович, Спаич, Рамирес – Газинский, Перейра, Уткин, Классон, Вандерсон – Игнатьев.

Запасные: Синицын, Крицюк, Скопинцев, Голубев, Фьолусон, Стоцкий, Черников, Ари, Сулейманов.

"Зенит" занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 48 очками. "Краснодар" с 42 баллами располагается на третьей строчке.

"Краснодар" – "Зенит": чемпионат России, онлайн-трансляция, 20 апреля, начало – в 21.00 (мск).

 

Краснодар - Зенит

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https://premierliga.ru/match/match_12766.html

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