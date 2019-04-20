Игнатьев и Уткин выйдут в старте "Краснодара" на матч с "Зенитом"

Через час с небольшим начинается битва #КраснодарЗенит, а это значит, что мы спешим поделиться стартовым составом "горожан" 👇🏻



В запасе у "Краснодара": Крицюк (В), Синицын (В), Фьолусон, Скопинцев, Голубев, Черников, Стоцкий, Сулейманов, Ари.



Наставник команды: Мурад Мусаев pic.twitter.com/OYeT9OxGsY