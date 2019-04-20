Игнатьев и Уткин выйдут в старте "Краснодара" на матч с "Зенитом"

"Краснодар" объявил стартовый состав на матч 24-го тура чемпионата России против "Зенита", информирует официальный сайт РПЛ.
Стартовый состав "Краснодара": Сафонов – Петров, Мартынович, Спаич, Рамирес – Газинский, Перейра, Уткин, Классон, Вандерсон – Игнатьев.
Запасные: Синицын, Крицюк, Скопинцев, Голубев, Фьолусон, Стоцкий, Черников, Ари, Сулейманов.
"Зенит" занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 48 очками. "Краснодар" с 42 баллами располагается на третьей строчке.
"Краснодар" – "Зенит": чемпионат России, онлайн-трансляция, 20 апреля, начало – в 21.00 (мск).
Через час с небольшим начинается битва #КраснодарЗенит, а это значит, что мы спешим поделиться стартовым составом "горожан" 👇🏻– FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 20 апреля 2019 г.
В запасе у "Краснодара": Крицюк (В), Синицын (В), Фьолусон, Скопинцев, Голубев, Черников, Стоцкий, Сулейманов, Ари.
Наставник команды: Мурад Мусаев pic.twitter.com/OYeT9OxGsY
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