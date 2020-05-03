Игнатьев хочет, чтобы Аршавин и Широков тренировали детей

Экс-главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о проблемах детско-юношеского футбола в стране. Он хочет, чтобы прославленные футболисты начали преподавать.

— Сегодня необходимо привлечение в наш футбол специалистов, имеющих лицензии А, PRO, которые сегодня по разным причинам не работают, а также специалистов, ранее игравших в большом футболе и сборных командах страны, — цитирует Игнатьева «Спорт уик-энд». - Поэтому я бы очень хотел, чтобы сегодня Аршавин, Кержаков, Широков, Сенников занимались такой работой. А они пока сейчас больше рассказывают о футболе. Аршавин, Широков знают все нюансы игры. Родители футболистов сразу бы повернулись к ним, потому что знали бы, кто будет работать с их детьми. А мальчики как были бы рады работать у таких мастеров! А сейчас тренирует подчас не пойми кто. Лицензию «С» можно получить за три недели. Разве такой специалист не испортит мальчика, который только пришел заниматься?