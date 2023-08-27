Карраскаль: «Из «Динамо» общался с Маричалем и Бальбуэна»

Полузащитник Хорхе Карраскаль рассказал, с кем из «Динамо» общался перед переходом в клуб.

— С кем-то общался из «Динамо» перед переходом сюда?

— Я не первый год живу в России, мне не нужно адаптироваться дополнительно. Общался с Маричалем и Бальбуэна. Еще раз повторюсь, что мне нравится стиль игры «Динамо».

27 августа «Динамо» объявило о подписании с колумбийским футболистом контракта до лета 2027 года с опцией продления еще на сезон.