Байрамян: «Кукурелья — чемпион Европы, вы с кем меня сравниваете?»

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян отреагировал на сравнения себя с защитником сборной Испании Марком Кукурельей.

«Меня сравнивали с Кукерельей? Может, в чем-то прической похож, тоже небольшого роста. А так, он чемпион Европы, вы с кем меня сравниваете? Он шикарный футболист», — приводит слова Байрамяна «РБ Спорт».

В прошлом сезоне Байрамян принял участие в 27 матчах ростовчан в чемпионате России, отметившись тремя результативными передачами.