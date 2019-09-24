Хохлов не сказал, подавал ли в отставку
22:14
Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов, который вместе с командой отправился во Владивосток на матч 1/16 финала-Олимп Кубка России с «Лучом», не стал рассказывать о своем будущем. Бело-голубые вылетели на игру из аэропорта Внуково, встреча начнется в среду, 25 сентября, в 12.00 по Москве.
— Подавали ли вы в отставку? — вопрос Хохлову.
— Без вопросов.
— А с руководством клуба общение было?
— Я же сказал, без вопросов. (Юлия Яковлева)
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