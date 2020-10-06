Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев в интервью «СЭ» поделился мнением об игре полузащитника красно-белых Зелимхана Бакаева.

— Для футболиста очень важно ощущение внутренней уверенности. А если он чувствует, что вокруг него происходит какая-то возня, это уже начинает раздражать, сказываться на настроении. Надеюсь, разговоры об уходе Бакаева — не более, чем слухи. Я хочу видеть его только в «Спартаке», где Зелимхану еще предстоит показать все свои способности. А они у него, поверьте, очень большие.

— Как он выглядел в субботней встрече с «Зенитом»?

— К сожалению, с учетом его возможностей, средне. Да, Зелимхан двигался, боролся, но в созидании, организации атак был не слишком заметен. А один острый пас Ларссону во втором тайме, после чего швед из убойной позиции пальнул мимо, слишком мало для хавбека, который должен вести игру. (Александр Львов)

Полностью интервью с Романцевым можно прочитать здесь.